3.9 C
Prizren
E diel, 16 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Ylli bie përballë Borës

By admin

Golden Eagle Ylli pësoi humbjen e katërt këtë sezon në ProCredit Superligë, pasi u mposht nga Bora me rezultat 70:78 në javën e gjashtë. Kjo ishte fitorja e parë për prishtinasit në këtë edicion, raporton PrizrenPress.

Ylli nisi ndeshjen shumë mirë, duke realizuar një seri prej 7:0, por mysafirët shfaqën karakter dhe fituan çerekun e parë 16:18. Në periodën e dytë vazhduan me lojë të qëndrueshme, 14:19, për të shkuar në pushim me shifrat 30:37.

Në periodën e tretë, Bora ngriti epërsinë në 15 pikë, 30:45, dhe pas 30 minutash shifrat ishin 46:60. Edhe pse Golden Eagle Ylli tentoi rikthimin në dhjetë minutat e fundit, mysafirët ruajtën avantazhin dhe mbyllën ndeshjen me 70:78.

Te vendasit, Brandon Huffman kontribuoi me 15 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa Tyler Cheese debutoi te Bora me 26 pikë.

Pas kësaj ndeshjeje, Golden Eagle Ylli ka 1 fitore e 5 humbje, ndërsa Bora regjistron 1 fitore e 4 humbje./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ja për kë votoi mërgata në Prizren
Next article
Junior 06 lufton fort, por Peja 03 del fituese në Prizren

Më Shumë

Fokus

Totaj pas fitores në Prizren: Jam uruar nga Abrashi e Zafa

Pas sigurimit të mandatit të dytë si kryetar i Prizrenit, Shaqir Totaj nga PDK-ja ka folur për herë të parë. Në një intervistë, Totaj ka...
Fokus

Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve

Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) fitoi dje mandatin e dytë të kryetarit të komunës së Prizrenit, pas një gare në balotazh...

Flija gjigante 100 kilogramëshe – sërish kryefjalë e “Darkës së Bereqetit Hasjan” në Gjonaj

Kosova sonte sfidon Slloveninë

Shaqir Totaj do të votojë në Gjimnazin “Remzi Ademaj” në orën 11:00

Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

Zafir Berisha uron Shaqir Totajn për rizgjedhjen kryetar i Prizrenit

Ballafaqimi PDK-VV në Prizren, kaq vota morën Totaj e Abrashi nga votat me kusht dhe me nevoja të veçanta

Mbrojtja e Thaçit kërkon që t’ lejohet që Bislim Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të saj

Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

Sfida e mbrëmjes në Prizren – Bashkimi kërkon hakmarrje ndaj Reggiana-s

Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

Ekzekutohen pensionet me rritje

Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Përqeshja e mustaqeve dyshohet që çoi në fjalosjen e dy policëve në Prizren të cilët u suspenduan

Ndërprerje të furnizimit me ujë në disa lagje të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne