Jan Palokaj largohet nga Bashkimi, karrierën e vazhdon te Cibona

By admin

Bashkimi ka njoftuar largimin e Jan Palokajt, i cili do të vazhdojë karrierën te Cibona.

Klubi bëri të ditur se ndarja është realizuar me marrëveshje të dyanshme, ndërsa kontrata e lojtarit ka qenë e hapur për angazhime në Evropë.

“Me marrëveshje të dyanshme, Jan Palokaj vazhdon karrierën e tij te Cibona, pasi kontrata e tij ishte e hapur për Europë. I urojmë shumë suksese në sfidat e reja dhe falënderojmë për kontributin e tij te ekipi ynë”, njofton KB Bashkimi./ PrizrenPress.com/

