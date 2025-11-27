“Shpati ktheu sytë nga djali në momentet e fundit”, rrëfimi rrëqethës i mikut të artistit

Vdekja e papritur e Shpat Kasapit ka tronditur familjen dhe gjithë popullin shqiptar.
Ai dyshohet se vdiq pas një sulmi në zemër gjatë qëndrimit në Itali, bashkë me ish-gruan dhe djalin – të cilin e kuronin atje.
Për momentet e fundit të artistit ka folur një mik i tij për Radio Televizionin Shqiptar.
Ai ka treguar se në momentin që ka ndërruar jetë, sipas informacioneve që ka marrë nga Selvije Jao, Shpati i ka kthyer sytë nga djali.
“Në momentin që ka ndërruar jetë në biseda që pata me Selvijen ka dashur të thotë dicka dhe i ka kthyer sytë nga djali. Shyqyr që ishin bashkë dhe e pa për herë të fundit djalin aty pranë”, tha ai.
