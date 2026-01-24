8.4 C
Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona.

Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Marcel Lekaj.

Në mesin e tyre 21 komisionerë në cilësinë si kryesues të komisionit dyshohen për falsfikim të votës, një komisionerë dyshohet për vperat penale flasfikim i rezultatit dhe marrje ryshfeti, kurse një vëzhgues për kanosje dhe dhënie ryshfeti.

“Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona, dhe atë si në vijim:

Totali: 21 të pandehur (Komisionerë) për veprën penale Falsifikimi i rezultateve të votimit sipas kërkesës së Prokurorisë, të pandehurit me autorizimet e marra nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës, në cilësinë e anëtarit të ekipit të numërimit në QKN, më saktësisht dyshohen se si kryesues të komisionit.

Për një (1) të pandehur (komisioner) për dy (2) vepra penale Falsifikimi i rezultateve të votimit dhe Marrja e ryshfetit. Për një (1) të pandehur (në cilësinë e vëzhguesit) për dy (2) vepra penale – Kanosja dhe dhënia e ryshfetit”, ka thënë Lekaj.

 

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar
Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

