Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona.
Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Marcel Lekaj.
“Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona, dhe atë si në vijim:
Totali: 21 të pandehur (Komisionerë) për veprën penale Falsifikimi i rezultateve të votimit sipas kërkesës së Prokurorisë, të pandehurit me autorizimet e marra nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës, në cilësinë e anëtarit të ekipit të numërimit në QKN, më saktësisht dyshohen se si kryesues të komisionit.
Për një (1) të pandehur (komisioner) për dy (2) vepra penale Falsifikimi i rezultateve të votimit dhe Marrja e ryshfetit. Për një (1) të pandehur (në cilësinë e vëzhguesit) për dy (2) vepra penale – Kanosja dhe dhënia e ryshfetit”, ka thënë Lekaj.
