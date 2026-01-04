11.9 C
Prizren
E diel, 4 Janar, 2026
Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

By admin

 

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, në pikën kufitare në Merdarë, pritjet për dalje nga Kosova arrijnë deri në rreth një orë e gjysmë.

Gjendje e ngjashme raportohet edhe në pikën kufitare në Jarinjë, ku pritjet zgjasin deri në 50 minuta.

Ndërkohë, në pikat e tjera kufitare, pritjet variojnë nga 5 deri në 15 minuta.

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi
Monopoli mbi fishekzjarret

