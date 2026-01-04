10 C
Prizren
E diel, 4 Janar, 2026
U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Policia ka bërë të ditur se trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.

“Raportohet se me 03.01.2026 në QKUK-Prishtinë ka ndërruar jete viktima mashkull kosovar. Dyshohet se i njëjti kishte pësuar lëndime pasi ishte rrëzuar deri sa ka qenë duke punuar në shtëpi”.

“Me vendim te prokurorit, trupi i pa jete dërgohet ne IML për obduksion”, thuhet në raport.

‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

