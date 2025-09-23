17.2 C
Prizren
Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me kandidatin për kryetar të Komunës së Prizrenit nga radhët e LVV-së, Artan Abrashi, kanë zhvilluar një takim me qytetarët e lagjes ‘Bajram Curri’ në Prizren.

Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1670365361016597

Gjatë këtij takimi, Kurti u bëri thirrje qytetarëve që më 12 tetor të mbështesin kandidaturën e Abrashit për kryetar të Prizrenit, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të projekteve dhe vizionit të qeverisjes lokale.

Artan Abrashi, përmes një postimi në Facebook, ka falënderuar qytetarët për mbështetjen.

“Fryma e fitores ka përfshi çdo lagje e çdo fshat të Prizrenit. Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

