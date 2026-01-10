1.8 C
Kryeprokurori i Prizrenit, Kryeziu: Në kohën e fundit kemi të bëjmë me raste të shumta të kokainës

By admin

Në periudhën janar-tetor 2025, Prokuroria Themelore në Prizren ka 260 lëndë aktive lidhur me veprat penale të narkotikëve.

Nga këto raste nën hetime apo të akuzuar janë 333 persona, prej tyre për shitje të narkotikeve janë akuzuar 58 persona, ndërsa 10 të tjerë janë ende në hetime.

Kryeprokurori Kryeziu thotë se në 80 përqind të aktgjykimeve për narkotik, bëjnë ankesa për rritje të dënimit në Gjykatë të Apelit.

Mirëpo, thotë se në shumë raste, shkallën e ulët e dënimit e vërteton Apeli.

“..dihet narkotikët kohën e fundit kanë pushtuar tërë globin dhe janë në rritje, dhe në vendim tonë përveç transit që shfrytëzohet kufiri me Shqipërinë për të kaluar në vendet tjera të Evropës, duket që ka gjetë vend dhe shitja në masë të madhe. Në veçanti kohën e fundit kemi të bëjmë me raste të shumta të narkotikëve që kanë të bëjnë me kokainë si njëra ndër 5 drogat më të rrezikshme. Ajo që vlen të theksohet është që kur jemi të posedimi i narkotikëve kemi llojllojshmëri të dënimeve nga gjykata në gjykatë, por edhe brenda vet gjykatës. Ka gjykatës që për rrethanat krejtësisht pothuajse të ngjashme sepse identike vështirë se mund të gjenden por duke marrë parasysh peshën e veprës penale, modus operantin, të ardhurat financiare, të dhënat personale pothuajse të njëjta me sasi të njëjtë të posedimi shkojnë nga 200 deri në 2 mijë euro, për fat të keq të dyja kalojnë në Apel, ne parashtrojmë ankesa po shpesh jemi të ballafaquar me refuzime. Përkundër asaj vazhdojmë të parashtrojmë ankesa dhe nuk do të ndalemi asnjëherë sepse vlerësojmë që ka politikë ndëshkimore të ulët”.

Bazuar në një analizë të bërë nga IKD, rezulton se Apeli i ka kontribuar praktikës së dënimeve të ulëta, ani se në rastet e gjykatëses Krusha, i ka rritur ato.

“Por, këtë praktikë, përderisa e ka konfirmuar Gjykata e Apelit, asaj i takon përgjegjësia më e madhe në këtë fushë. Bazuar në analizën e IKD, edhe në rastet kur Apeli ka aprovuar ankesat e prokurorisë, me përjashtime, dënimet kryesisht kanë mbetur nën minimumin ligjor ose nuk kanë reflektuar peshën e recidivizmit, përfshirë raste me recidivistë të shumëfishtë. Kështu, edhe Apeli e ka konfirmuar politikën këtë politikë ndëshkimore të shqiptimit të dënimeve me burgim rreth një viti”, ka thënë Krasniqi nga IKD.

Por, ky nuk është rasti i vetëm i dorës së butë të gjykatëses Krusha, ani se kjo qasje nuk përjashtohet dhe nga gjykatës të tjerë në nivel vendi. BetimipërDrejtësi

