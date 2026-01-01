-4 C
Prizren
E premte, 2 Janar, 2026
Lajme

Kuvendari i BDP-së në Prizren, Çuni : Dyshime për vjedhje masive të votave në Nashec

By admin

Kuvendari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Shukri Quni, ka ngritur akuza për parregullsi serioze gjatë numërimit të votave për deputetë në një vendvotim në Prizren.

“Në vendvotimin 2038, i vendosur në SH.F.M.U. “Luigj Gurakuqi” në Nashec, konkretisht në dhomën 03, gjatë procesit të numërimit të votave për deputetë ka pasur vjedhje masive të votave mes kandidatëve të partive opozitare”,shkruan Çuni.

Ai ka bërë thirrje që organet kompetente të ndërmarrin hetime urgjente për këto, siç i ka quajtur, keqpërdorime serioze.

penale”.

Çuni thekson se dyshimet për parregullsi nuk kufizohen vetëm në këtë vendvotim.

“Raste të ngjashme mund të jenë shënuar edhe në shumë vendvotime të tjera”, shkruan ai.

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

