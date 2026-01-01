-2.9 C
Prizren
E enjte, 1 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

By admin

Policia ka raportuar dy raste të përdorimit të armëve të zjarrit gjatë natës së ndërrimit të viteve në regjionin e Prizrenit.

Zëdhënësi i Policisë në Prizren, Shyqeri Bytyqi, tha se incidentet janë regjistruar si pjesë e festimeve të Vitit të Ri.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Gjatë natës së festimeve me rastin e ndërrimit të viteve, janë raportuar së paku dy raste të përdorimit të armëve të zjarrit për shtënie festive”, tha  Bytyqi.

Në fshatin Kushnin të Hasit, policia identifikoi tre persona të dyshuar – një të rritur dhe dy të mitur.

“Dy armë zjarri u sekuestruan, ndërsa i dyshuari i rritur u ndalua për 48 orë me vendim të Prokurorit të Shtetit. Dy të miturit u liruan në procedurë të rregullt, por ndaj të treve është iniciuar procedurë penale”.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "BiCred?t DEGA: PRIZREN KONKURS pune 1x ANALIST ANALISTKREDITOR KREDITOR 1x PRAKTIKANT/E TE TEINTERESUARIT TEINTERESUARITTEDERGOJNECVNE: TE INFO@BICREDIT-KS.COM"

Rasti i dytë u raportua në Suharekë, ku një qytetar njoftoi se një plumb kishte depërtuar në kulmin e automjetit të tij të parkuar.

“Në të dy rastet nuk ka pasur persona të lënduar. Policia ka apeluar tek qytetarët që të shmangin përdorimin e armëve në raste festive, duke theksuar se veprime të tilla rrezikojnë sigurinë publike dhe mund të sjellin pasoja ligjore”, tha Bytyqi./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

Më Shumë

Lajme

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Një foshnjë e gjinisë mashkullore ka ardhur në jetë pesë minuta pas kalimit në vitin 2026-të.Me këtë rast ka ndodhur një moment tejet emocionues...
Fokus

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

KEDS ka bërë të ditur se për festën e ndërrimit të vitit 2025-2026 janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme nga aspekti organizativ, teknik...

Hapet konkursi për poezi “Flaka e Janarit” në Malishevë

100 aksidente veç të hënën në Kosovë

Arben Gega: Suhareka, degë e vetme e PDK-së me rritje të votës në nivel vendi

Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Albin Kurti: Urime fitorja më e madhe në historinë e vendit

Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

Ja nga sa deputetë kanë fituar e kanë humbur partitë politike në zgjedhjet e djeshme

Rahovec, mbahet mbledhja e fundit e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Pjesëmarrje e ulët në votime në orët e para në Prizren

Zgjedhjet e parakohshme, KQZ: Procesi i votimit nisi me kohë

Incidenti tragjik në Prizren ku vdiq fëmija njëvjeçar, policia thotë se shtëpia u përfshi nga zjarri në “rrethana të panjohura”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne