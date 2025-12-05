2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka vizituar sot komunat e Rahovecit dhe të Mamushës për të parë nga afër ecurinë e punimeve në dy projekte të rëndësishme kulturore që po realizohen në këto komuna, raporton PrizrenPress.
Sipas Kurtit, investimet po ecin sipas planit dhe pritet që vitin e ardhshëm të bëhen inaugurimet zyrtare.
“2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për Qendrën Kulturore Turke në Mamushë. Sot e pamë nga afër progresin e deritanishëm të punimeve, e vitin e ardhshëm presim që t’i përurojmë të dyja. Këto projekte shumë të rëndësishme për jetën kulturore të komunave tona janë fryte të bashkëpunimit të qeverisë sonë me komunën e Rahovecit dhe të Mamushës, që do t’i gëzojnë qytetarët e Republikës”, shkroi Kurti, në llogarinë e tij në Facebook./PrizrenPress.com/
