`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

By admin

Kryetari i Shoqatës Kulturo-Artistike “Malësori”, Haziz Hodaj, ka bërë të ditur se shoqata është ftuar të marrë pjesë në një Festival Ndërkombëtar prestigjioz në Zvicër, ku do të prezantojë veshjen tradicionale hasjane, një nga elementët më të çmuar të trashëgimisë kulturore shqiptare.

Kjo veshje, e njohur për elegancën, simbolikën dhe historinë e saj të pasur, është cilësuar nga njohës të kulturës si “Mbretëresha e të gjitha veshjeve shqiptare”. Me këtë rast, do të nisin edhe procedurat zyrtare për futjen e Veshjes Hasjane në UNESCO, si pjesë e trashëgimisë kulturore jomateriale të njerëzimit.

“Së bashku kemi arritur rezultate dhe çmime të paimagjinueshme. Kemi sjellë në Kosovë trofe prestigjioze nga festivale ndërkombëtare, duke e kthyer punën tonë në një pasuri kombëtare”, deklaroi Hodaj.

Në mesin e këtyre sukseseve spikat edhe Festivalin “Hasi Jehon”, i cili nën përkujdesjen e SHKA “Malësori” është ngritur në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore shqiptare. Që nga viti 2022, ky festival ka fituar statusin aset i mbrojtur i Trashëgimisë Kulturore, duke zënë vend të veçantë në hartën kulturore të botës shqiptare.

“Kjo është pa dyshim një nga arritjet kulmore të SHKA ‘Malësori’ – një moment krenarie për çdo hasjan dhe për çdo shqiptar”, ka shkruar Hodaj në Facebook.

