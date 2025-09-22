26.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

By admin

Komentatori politik, Adrian Çollaku thotë  se pavarësisht sondazheve të cilat i kishte parë se kandidati i PDK-së Shaqir Totaj ka një epërsi në Prizren, ai nuk mund ta fitojë Prizrenin i vetëm. Ai tha se në Prizren pret të ketë balotazh.

Çollaku gjithashtu tha se Prizreni nuk fitohet vet, për arsye se nuk mjafton PDK-ja, nuk mjafton Shaqir Totaj. /Gazeta10

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?
Next article
`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Më Shumë

Fokus

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Në mbledhjen e 269-të të Qeverisë në detyrë, është miratuar vendimi për shpronësimin e pronave të nevojshme për realizimin e projektit “Objekte Edukativo-Arsimore dhe...
Lajme

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Besnikët e Prizrenit

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Ballkani del me barazim nga Podujeva

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne