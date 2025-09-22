26.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vermicë

By admin

Të premten, rreth orës 22:30, në Pikën Kufitare Vermicë, gjatë një kontrolli rutinë doganor, është selektuar për kontroll të detajuar një automjet në hyrje të Republikës së Kosovës.

Gjatë intervistimit fillestar, drejtuesi i automjetit ka mohuar se posedon mall për deklarim doganor.

Megjithatë, gjatë kontrollit të detajuar në vijën e dytë, është zbuluar një sasi mallrash të padeklaruara – pjesë rezervë për ashensor, në total prej 482 copë – për të cilat pala nuk ka poseduar faturë përkatëse.

Mallrat janë ndaluar përkohësisht dhe rasti është trajtuar si kundërvajtje doganore, në përputhje me nenin 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës (KDAK).

Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët dhe bizneset se deklarimi i saktë i mallrave gjatë hyrjes në territorin e Republikës së Kosovës është obligim ligjor. Çdo tentativë për shmangie nga deklarimi përbën kundërvajtje dhe do të trajtohet sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Më Shumë

Fokus

100 vjet Martin Camaj, nderohet në Prizren me çmim post mortem

Në edicionin e dytë të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë RESPOETICA, i cili po zhvillohet në Prizren, poeti, shkrimtari dhe gjuhëtari Martin Camaj u shpall...
Sport

Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

Rahoveci 029 ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Gjakovë, duke mposhtur Vëllaznimin me rezultatin 86:70, raporton PrizrenPress. Skuadra nga Rahoveci dominoi gjatë gjithë takimit,...

Kapitenia e trofeve, vazhdon me Bashkimin

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Zhbllokohet kanalizimi në banesat sociale në Petrovë të Prizrenit

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Kosovë – Slloveni

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne