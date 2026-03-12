15.1 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
“Me armë në studio pas mosmarrëveshje rreth një borxhi”- Ja si ndodhi rasti ku Gjesti mbeti i arrestuar

Prokuroria Themelore në Prishtinë të enjten ka dorëzuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë kërkesë për caktimin e paraburgimit për këngëtarin Besart Kelmendi i njohur si Gjesti.

Këngëtari u ndalua një ditë më parë nën dyshimin për “Armëmbajtje pa leje”, “Kanosje” dhe “Asgjësim apo dëmtim i pasurisë”.

Për çka po dyshohet këngëtari?

Burime të “Betimi për Drejtësi” bëjnë të ditur se e gjithë ngjarja ka ndodhur pranë zyrave të studios “Onima”, e që shkak dyshohet të jetë mosmarrëveshja rreth një borxhi paraprak, ku këngëtari me armë në dorë ka shkuar në zyrat e studios dhe kërkoi të dëmtuarin E.Sh., duke iu drejtuar stafit me fjalët “ku o se kam me vra”.

Më tej, bëhet e ditur se meqenëse këngëtari nuk e gjeti në zyrat e studios të dëmtuarin, në shenjë revolte lidhur me mosmarrëveshjen për pagesat e borxhit, ia dëmton kompjuterët, tavolinat e xhamat e studios, duke shkaktuar dëm material tek i dëmtuari.

Ndërkaq, sipas burimeve, kur policia kishin shkuar në zyrat e “Onimas”, këngëtarin e gjetën me armë në dorë, e cila iu sekuestrua.

Lajmin për kërkesën e ka konfirmuar për “Betimi për Drejtësi“, Mirlinda Gashi- zëdhënëse e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Seanca dëgjimore pritet të mbahet nesër në orën 09:30 në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Ndryshe, Policia të mërkurën konfirmoi arrestimin e Gjestit. Ndërkaq, Prokuroria njoftoi se ai u ndalua për 48 orë dhe dyshohet për tri vepra penale.

Sipas Prokurorisë, dyshohet se i njëjti ka kryer veprat penale: ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’ sipas nenit 366 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, veprën penale ‘’Kanosja’’ sipas nenit 181 të KPRK-së, si dhe veprën penale ‘’Asgjësim apo dëmtimi i pasurisë’’ në bazë të nenit 321 të KPRK-së.

“Personi i ndaluar është i njohur për opinionin publik si këngëtari Gjesti. Prokurori i Shtetit, në koordinim dhe bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedural në lidhje me këtë rast”, thuhej në njoftim. /BetimipërDrejtësi

Lajmet e Fundit

