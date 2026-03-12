15.1 C
Prokuroria kërkon paraburgim për Gjestin

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka paraqitur në gjykatë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këngëtarit Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti.

Ai u ndalua të mërkurën nën dyshimet për armëmbajtje pa leje, kanosje dhe dëmtim të pasurisë.

Zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi, konfirmoi po ashtu se seanca dëgjimore pritet të zhvillohet nesër në orën 09:30.

