18.5 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

By admin

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot stabil, i nxehtë dhe me diell. Temperaturat nuk pritet të kenë ndonjë ndryshim të madh. Minimalja parashihet të jetë 11 gradë Celsius, kurse maksimalja pritet të arrijë deri në 31 gradë Celsius.

Në Shqipëri dhe rajon sot pritet të mbajë mot me diell, i nxehtë dhe stabil. Temperaturat do të vazhdojnë të jenë verore në gati të gjitha viset, ndërsa në zonat më të nxehta pak mbi 30 gradë Celsius.

Fillimi i javës së re pritet të karakterizohet me mot të kthjellët, stabil dhe të nxehtë veror. Për reshje atmosferike as që bëhet fjalë./MeteoBallkan

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet
Next article
Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Më Shumë

Lajme

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

James Rubin deklaroi në Hagë se kur kanë shkuar për t’u takuar në Konferencën e Rambujesë, Hashim Thaçin nuk e ka njohur, por që...
Lajme

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Në zgjedhjet e 12 tetorit, Flora Sinani garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 9 në fletëvotim, si pjesë e listës së partisë...

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Vdes një burrë në Rahovec

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne