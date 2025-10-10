19.4 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

By admin

Nenad Rashiq është zgjedhur nënkryetari i pestë i Kuvendit të Kosovës nga komuniteti serb.

Rashiq arriti ta zë karrigen e nënkryetarit me 71 vota për, nëntë vota kundër dhe 24 abstenime.

Kuvendi i Kosovës është funksionalizuar pas më shumë se gjashtë muajsh. Përpjekjet për të konstituuar Parlamentin, nisën qysh më 15 prill të këtij viti.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë
Next article
Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Më Shumë

Lajme

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Ministria e Mjedisit ka kthyer për rishqyrtim Rregulloren për bonuset e zonimit, të miratuar në Kuvendin Komunal me propozim të kryetarit Bali Muharremaj. Sipas Ministrisë,...
Siguri

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Tetë të mitur janë rrahur mes vete në Prizren si pasojë e një mosmarrëveshjeje. Sipas policisë, tre prej tyre kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë...

Zbulohet sasi e konsiderueshme mallrash të padeklaruara në pikën kufitare Vërmicë

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Totaj në Ortakoll: Investime e siguri për secilën lagje të Prizrenit

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Haradinaj: Prizreni meriton një epokë të re zhvillimi

Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Zhdukja e burrit në Malishevë, nis operacioni i kërkimit

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne