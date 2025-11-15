Nga sot gomat e dimrit të obligueshme

Nga sot kërkohet që mjetet në qarkullim rrugor t’i kenë pajisjet dimërore.
Policia e Kosovës ka apeluar shoferët që ditë më parë që t’i fillojnë përgatitjet e mjetit dhe të jenë të kujdesshëm gjatë sezonit dimëror.
Automjetet kërkohet që t’i kenë pajisjet deri më 15 mars.
Gjitjashtu policia ka kërkiar nga shoferët që t’i ndërrojnë gomat e automjeteve, të kontrollohet presioni i ajrit të tyre sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe të kenë kujdes gjatë ndryshimeve atmosferike.
