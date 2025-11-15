14.2 C
Ballafaqimi PDK-VV në Prizren, kaq vota morën Totaj e Abrashi nga votat me kusht dhe me nevoja të veçanta

Në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhje tashmë janë publikuar rezultatet e numërimit të votave me kusht dhe të atyre të personave me nevoja të veçanta për balotazhin e 9 nëntorit në komunën e Prizrenit.

Shaqir Totaj i PDK-së nga votat me nevoja të veçanta ka marrë 47 derisa Artan Abrashi i VV-së 28.

Sa i përket votave me kusht, Abrashi i VV-së ka marrë 75 derisa Totaj 52.

