20.7 C
Prizren
E shtunë, 13 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Një jetë e shpëtuar, një falënderim i përjetshëm: Historia e Burim Ninajt dhe mjekut të UÇK-së, Dr. Halil Cikaj

By admin

Një fotografi e zverdhur nga koha, por e gjallë në kujtesën e atyre që e përjetuan, flet më shumë se mijëra fjalë. Në të, një djalë 10-vjeçar, Burim Ninaj, qëndron në krahët e babait të tij, Metë Ninaj, mësues dhe tashmë i ndjerë. Ishte një moment i kapur në kufirin e Morinës, vetëm pak ditë pasi Burimi kishte shpëtuar për mrekulli nga një plagosje e rëndë gjatë ofensivës serbe në fshatin e tij.

Plagosja mes flakëve të luftës

Më 28 mars 1999, forcat serbe detyruan me dhunë banorët të largoheshin nga fshati. “Gjatë ikjes, në orët e pasdites, u hap zjarr mbi turmën e civilëve. Një vajzë 16-vjeçare, që mbante një kofer me pajën e fejesës, u vra tragjikisht. Trupi i saj nuk u arrit të tërhiqej nga familja. Ndërkohë, Burimi, vetëm 10 vjeç, u plagos rëndë në kokë dhe fytyrë nga armët e zjarrit”, tregon Cikaj.

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe teksti

Një rrugëtim i dhimbshëm drejt shpëtimit

I tmerruar, babai i tij e mori në krah dhe përshkoi rreth 8 kilometra në këmbë deri në Gjonaj, ku mbërriti rreth orës 21:00. Në atë natë të errët, nën dritën e një llambe, mjeku i UÇK-së, Dr. Halil Cikaj, e pa plagën: një vrimë hyrëse në nofullën e majtë dhe dalje në faqen e djathtë. Megjithëse kishte humbur shumë gjak, plaga nuk ishte fatale. Dr. Cikaj e trajtoi për dy ditë në shtëpinë e Shaqir Sherif Çoçajt, para se Burimi të përcillej për në Shqipëri me banorët e tjerë të zhvendosur.

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe teksti

Sot, Burim Ninaj jeton me shëndet të plotë dhe nuk harron kurrë dorën që i shpëtoi jetën. “Një falënderim i veçantë shkon për doktorin e dashur dhe shumë të respektuar, Dr. Halil Cikaj, të cilin e falënderoj përzemërsisht që më ka dhënë ndihmën e parë dhe më ka shpëtuar jetën. Falë Zotit, ndihmës së familjes dhe doktorit, sot unë jetoj me shëndet të plotë”, shprehet ai.

Kjo histori nuk është vetëm një rrëfim personal, por një dëshmi e humanizmit që lulëzoi mes flakëve të luftës. Një mjek, një fëmijë, një fotografi — dhe një falënderim që mbetet i përjetshëm.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit
Next article
Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Më Shumë

Fokus

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar dje në Prizren. Policia bën të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore me ç’rast...
Fokus

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), në mbledhjen e mbajtur më 5 shtator 2025, ka miratuar rekomandimin e Komisionit vlerësues dhe me 10 vota unanime...

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Sekretari i degës së LDK-së në Prizren, Bashkim Rrezja: Do të jemi befasi e zgjedhjeve të 12 tetorit

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne