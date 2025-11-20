Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shpërndarë sot Kuvendin e Republikës së Kosovës, pas konfirmimit zyrtar nga Kuvendi se edhe mandatari i dytë ka dështuar të krijojë Qeverinë. Vendimi është marrë në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, ndërsa shënon përfundimin e Legjislaturës së nëntë.
Me shpërndarjen e Kuvendit, Kosova hyn automatikisht në proces zgjedhor, ndërsa presidentja pritet të shpallë së shpejti datën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
