13.1 C
Prizren
E premte, 21 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

By admin

Zyrtarët doganorë gjatë ditës së enjte kanë zbuluar mallra të padeklaruar si: këpucë për meshkuj dhe femra, çanta dhe aksesorë të ndryshëm në pikëkalimin kufitar në Vërmicë.

Sipas njoftimit të Doganës, zyrtarët doganorë kanë selektuar një automjet për kontroll të detajuar, ku drejtuesi i mjetit kishte deklaruar se nuk posedonte mallra për deklarim. Gjatë kontrollit të automjetit janë zbuluar mallrat e padeklaruar.

Mallrat e zbuluara janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave të parapara ligjore, ndërsa ndaj personit përgjegjës është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi.

Mund të jetë një imazh i këpucë me vrima me majë të plotë, lëkurë, çizme dhe çantë e veglave

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nait Hasani: Lamtumirë, Lumi, shoku im!
Next article
Osmani shpërndan Kuvendin e Kosovës, vendi shkon drejt zgjedhjeve të reja

Më Shumë

Fokus

Prizren, shkatërrohen mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar

Mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar janë shkatërruar në Prizren nën mbikëqyrjen nga Prokuroria, Gjykata dhe Policia. Me autorizim të ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit...
Lajme

Mbrojtja e Thaçit kërkon që t’ lejohet që Bislim Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të saj

Mbrojtja e Hashim Thaçit ka kërkuar trupit gjykues që Bislim Zyrapi të jetë në listën e saj të dëshmitarëve në gjykimin në të cilin...

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

Aksident i rëndë në Prizren, vetura godet dy këmbësorë

Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës

Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

120 euro u ble një votë në zgjedhjet lokale, u ngrihet aktakuzë dy personave në Suharekë

Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

Prizreni aktivizon Shtabin Emergjent

Dështon Qeveria “Konjufca 1”

Ekzekutohen pensionet me rritje

Punime për debllokimin e kanalizimit në lagjen “Bajram Curri” në Prizren

Ndahet nga jeta veterani i arsimit dhe krijuesi letrar, Ibrahim Skënderi

Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

Anderson, sërish MVP

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne