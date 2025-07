OVL e UÇK-së përkujton betejën e Buqes dhe Breznes më 28 korrik

Kryetari i OVL-së së UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, ka njoftuar për organizimin e një sërë aktivitetesh përkujtimore më 28 korrik 2025, në nderim të betejës së lavdishme të zhvilluar më 27 korrik 1998 në fshatrat Buqe dhe Brezne të Dragashit, ku ranë dëshmorët Beamir Memaj dhe Nexhet Fanaj.

Sipas njoftimit të kryetarit të OVL-së, Isa Berisha, betejat në këtë rajon kishin një rëndësi të veçantë, pasi njësiti i UÇK-së që po kthehej nga Shqipëria kishte për mision furnizimin me armatim dhe mobilizimin e popullatës në zonën e Vërrinit dhe Prizrenit, ku veç ishte formuar Shtabi Lokal me seli në Jeshkovë.

Aktivitetet përkujtimore do të nisin në orën 10:00 me homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë.

Në orën 10:30 do të vazhdohet me homazhe pranë lapidarit në fshatin Kobaj, ndërsa në orën 11:00 do të bëhen homazhe te lapidari në fshatin Buqe. Ceremonia përkujtimore do të përmbyllet në orën 12:00 me homazhe pranë lapidarit te Lugu i Gjerqinës në bjeshkët e Koretnikut.

Kryetari Berisha ka ftuar të gjithë familjarët e dëshmorëve, veteranët, invalidët e luftës, si dhe qytetarët e Prizrenit dhe Dragashit, që t’i bashkohen këtyre aktiviteteve për të nderuar kujtimin e luftëtarëve të rënë për lirinë e vendit./PP/

