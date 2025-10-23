21.1 C
Prizren
E enjte, 23 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

By admin

Pas një viti e tre muajsh, qytetari nga Prizreni, Ceki Hoti, ka shkuar në destinacionin e tij, të cilin e kishte nisur nga Kosova për në shtetin e Indonezisë.

I njëjti ka bërë të ditur se ka mbërritur në qytetin Bau Bau të Indonezisë, pas një rrugëtimi të gjatë dhe të lodhshëm me biçikletë.

Express Kredi nga BiCredit

Hoti, me anë të një postimi në Facebook, ka falënderuar të gjithë personat të cilët e kanë mbështetur në rrugëtimin e tij.

Ai ka treguar sfidat që kaloi, duke përmendur luftëra e tajfune.

“Duke marrë parasysh pasaportën, mungesat e ambasadave, mbështetjen nga shteti, kalimin në tri luftëra, një stuhi shiu në shkretëtirë, që vetëm Zoti e di si kam dalë gjallë, një tajfon, vërshime, situata tepër të rrezikshme, banda të ndryshme, kafshë të egra, mungesa të vizave, pa ekip mbështetës, një njeri i vetëm. Por, pa marrë parasysh të gjitha këto, kur thua ‘e bëj’, o bëje, ose mos ia fillo hiq”, ka thënë Hoti.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hoti ka pohuar se ka kaluar 17 shtete e gati 23,000 kilometra për një vit e tre muaj.

Qytetari nga Prizreni, para se të nisej nga Kosova, ishte mysafir në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova, ku kishte pohuar se eksperiencën e tij do ta fillojë për t’i propozuar të dashurës së tij në Indonezi.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "H ABI PLATINUM RESIDENGE Hap dyert e luksit me Abi Platinum +383 49 +38349456999 456 456999 999 www.abiplatinum.com"

Previous article
Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026
Next article
Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Më Shumë

Fokus

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj shtetasit turk me inicialet M.G në dyshimet se i njëjti kishte vrarë me thikë vajzën e...
Lajme

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Në kuadër të fushatës nacionale për parandalimin e trafikimit të njerëzve, edhe në Komunën e Malishevës do të zhvillohen aktivitete vetëdijësuese me moton “Mos...

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Numërohen 80 për qind të votave në Prizren/ Kjo është renditja e votave të kandidatëve të Vetëvendosjes

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Nënë e vajzë të plagosura rëndë – shefi i Emergjencës në Prizren tregon gjendjen e tyre

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne