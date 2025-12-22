4.4 C
PDK-ja propozon Simir Krasniqin për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit

Kryetari i PDK-së në Prizren dhe njëherësh kryetar i Komunës, Shaqir Totaj, ka njoftuar se në mbledhjen e sotme të Kryesisë së degës është propozuar Simir Krasniqi për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit, ndërsa Arianit Berisha është caktuar shef i grupit të kuvendarëve të PDK-së.

Totaj ka theksuar se PDK mbetet e përkushtuar për vazhdimësinë e punës dhe rritjen e rezultateve, duke shtuar se synimi është që “suksesin e mandatit të parë ta çojmë edhe më lart në mandatin e dytë”.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Sipas tij, këto propozime janë pjesë e angazhimit të PDK-së për organizim të brendshëm dhe funksionim efikas në institucionet komunale./PrizrenPress.com

