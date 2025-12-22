3 C
Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

By admin

Komuna e Dragashit ka njoftuar sot për dy emërime të reja në pozitat udhëheqëse të administratës komunale.

Sipas njoftimit, Arijeta Qafleshi Skeraj është emëruar shefe e Kabinetit të Kryetarit, pas tërheqjes së saj nga pozita e asambleistes së Kuvendit të Komunës. Ajo është zgjedhur pesë herë radhazi asambleiste dhe në mandatin e kaluar ka shërbyer si Kryesuese e Kuvendit të Komunës së Dragashit.

“Kryetari i Komunës, z. Bexhet Xheladini, e ka uruar znj. Arijeta Qafleshi Skeraj për detyrën e re, duke i dëshiruar suksese të metejshme në profesion dhe karrierë”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Në një njoftim tjetër, Komuna ka bërë të ditur se Veton Halili është emëruar drejtor i Administratës. Gjatë mandatit të kaluar, ai ka ushtruar detyrën e shefit të Kabinetit të Kryetarit.

“Kryetari Xheladini ka uruar z. Veton Halili për pozitën e re, duke shprehur besimin se, me përvojën dhe profesionalizmin e tij, do të kontribuojë në forcimin e administratës komunale dhe efikasitetin e shërbimeve për qytetarët e Komunës së Dragashit”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

