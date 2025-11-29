3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

By admin

Një vetëvrasje dyshohet se ka ndodhur sot në qendër të Prizrenit.

Viktima dyshohet se është XH. B rreth 30 vjeç.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit
Next article
Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Më Shumë

Lajme

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit "Prim.Dr. Daut Mustafa" ka filluar renovimin e plotë të Njësisë së Patologjisë dhe Morgut, që shtrihet në një hapësirë...
Lajme

28 Nëntori: Rreth 20 mijë qytetarë nga Kosova shkuan në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit

Qindra qytetarë nga Kosova kanë zgjedhur Shqipërinë për të kaluar festat kombëtare. Shumica prej tyre kanë kaluar nëpër Pikën Kufitare të Morinës. Vetëm gjatë 24 orëve...

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

Distria Krasniqi e bronztë

Rrëshqitje dheu në Lubinjë të Poshtme, Totaj kërkon vigjilencë dhe ndjekje të udhëzimeve emergjente

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne