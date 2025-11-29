3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

By admin

Dyshohet se një vetëvrasje ka ndodhur sot në qendër të qytetit të Prizrenit.

Policia  ka dalë në vendngjarje.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025
Next article
Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

Më Shumë

Lajme

Abrashi: Koalicioni ynë i vetëm është me qytetarët – LVV do të jetë fituesja e opozita humbësja më e madhe

Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se subjekti i tij politik po hyn në zgjedhjet e 28 dhjetorit me besimin se do të...
Fokus

Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

Avokati, Xhevdet Smakiqi ka reaguar pas arrestimit të ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj, i cili u ndalua më 25 nëntor 2025 në territorin e...

“Shpati ktheu sytë nga djali në momentet e fundit”, rrëfimi rrëqethës i mikut të artistit

Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Distria Krasniqi e bronztë

Sot dita e ndarjes nga sëmundja jonë më e madhe otomanizmi

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

Lirohet nga paraburgimi prokurori Beqë Shala, mbetet në arrest shtëpiak

Vdes Shpat Kasapi

Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

Abdixhiku kandidat për kryeministër, fton Limajn, PSHDK-në, PD-në e AKR-në për koalicion parazgjedhor

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne