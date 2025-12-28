6.8 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Pjesëmarrje e ulët në votime në orët e para në Prizren

Në Prizren, gjatë orëve të hershme të mëngjesit, qytetarët nuk kanë treguar shumë disponim për të dalë në votime.

Atmosfera në vendvotime është e qetë, por pjesëmarrja mbetet e ulët.

Zgjedhjet e parakohshme, KQZ: Procesi i votimit nisi me kohë
Policia shqipton 1,506 tiketa dhe arreston 41 persona

