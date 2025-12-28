Policia e Kosovës njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 30 aksidente me të lënduar dhe 72 aksidente me dëme materiale, ndërsa 41 persona janë arrestuar dhe janë shqiptuar 1,506 tiketa trafiku.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë aksident trafiku me fatalitet. Megjithatë, janë shënuar 30 aksidente me të lënduar dhe 72 aksidente me dëme materiale.
Autoritetet kanë shqiptuar gjithashtu 1,506 tiketa trafiku, duke theksuar rëndësinë e respektimit të rregullave në rrugë.
Nga ana e veprimtarisë policore, 41 persona janë arrestuar, prej të cilëve 16 ndodhen në mbajtje. Nuk ka raportime për persona në ndalim policor apo në vuajtje të dënimit.
