Po finalizohen punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se po shkojnë drejt përfundimit punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës, një projekt i realizuar nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (DKRS).
Sipas komunës, ky investim do të krijojë një hapësirë të re funksionale, e cila do të shërbejë si qendër për aktivitete të ndryshme kulturore dhe komunitare, duke ofruar mundësi të reja për banorët e zonës.
Institucioni komunal ka theksuar se projekti synon të fuqizojë jetën kulturore lokale dhe të ofrojë një ambient të përshtatshëm për organizime artistike, takime dhe aktivitete të tjera shoqërore. /Telegrafi/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/