Po finalizohen punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës

By admin

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se po shkojnë drejt përfundimit punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës, një projekt i realizuar nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (DKRS).

Sipas komunës, ky investim do të krijojë një hapësirë të re funksionale, e cila do të shërbejë si qendër për aktivitete të ndryshme kulturore dhe komunitare, duke ofruar mundësi të reja për banorët e zonës.

Institucioni komunal ka theksuar se projekti synon të fuqizojë jetën kulturore lokale dhe të ofrojë një ambient të përshtatshëm për organizime artistike, takime dhe aktivitete të tjera shoqërore. /Telegrafi/

