Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndaluar një person të dyshuar për 48 orë, gjatë 24 orëve të fundit.

Po ashtu  ka ngritur 10 aktakuza kundër 16 personave, për vepra të ndryshme penale.

Sipas njoftimit zyrtar, këto veprime janë pjesë e angazhimeve të përditshme të institucionit për zbatimin e ligjit dhe ndjekjen penale të rasteve në juridiksionin e saj./PP/

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

