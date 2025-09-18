Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndaluar një person të dyshuar për 48 orë, gjatë 24 orëve të fundit.
Po ashtu ka ngritur 10 aktakuza kundër 16 personave, për vepra të ndryshme penale.
Sipas njoftimit zyrtar, këto veprime janë pjesë e angazhimeve të përditshme të institucionit për zbatimin e ligjit dhe ndjekjen penale të rasteve në juridiksionin e saj./PP/
