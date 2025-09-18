23.4 C
Prizren
E enjte, 18 Shtator, 2025
72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 28 aksidente me të lënduar dhe 44 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2682 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 16 persona, prej të cilëve 13 ka dërguar në mbajtje.

Vdes një burrë në Rahovec
Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Vdes një burrë në Rahovec

Një burrë ka vdekur në Spitalin Rajonal të Gjakovës, të mërkurën. Sipas njoftimit të Policisë, viktima ishte dërguar nga familjarët në emergjencën e QKMF në...
2005 tiketa dhe 47 aksidente të regjistruara në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë evidentuar statistika të rëndësishme lidhur me trafikun dhe rendin publik. Gjatë kësaj periudhe...

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Kosovë – Slloveni

Tre persona të maskuar tentuan të vjedhin bankomatin në Xerxë të Rahovecit

Mbyllet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në Suharekë

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

Kryhen dy koronografitë e para në mënyrë të pavarur në Spitalin e Prizrenit

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë "Alauddin"

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

