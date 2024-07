Prizreni shënon 248-vjetorin e pavarësisë së ShBA-ve

Sot, u festua 248 vjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këndin Amerikan në Prizren dhe siç e do tradita kremtimin e filloi me hedhjen e topit – kryetari Shaqir Totaj, së bashku me mësuesen e anglishtes, Jennifer Musser nga Seattle.

Me këtë rast mysafirët panë dhe ekspozitën “Le ta eksplorojmë Amerikën përmes printimeve 3D”, të realizuara enkas për këtë ditë në hapësirën krijuese të Këndit Amerikan.

Profesori amerikan Tristan Hicks foli për Virxhinian Perëndimore, Profesoresha Jennifer Musser shpjegoi për Seattle, ndërsa vullnetarët e Korpusit të Paqes treguan karakteristikat e shteteve nga vijnë: Texas, Kolorado, Maine, Ohio dhe Kalifornia.

Sipas traditës, u pre dhe torta me Flamurin e SHBA-ve si shenjë respekti për miqësinë e përhershme me Amerikën. /PrizrenPress.com

