Qeveria merr vendim: Rriten pensionet për kategoritë e dala nga lufta

Qeveria e Kosovës ka vendosur për rritjen e pensioneve për kategoritë e dala nga lufta.

Vendimin dhe rritjen për secilën kategori e ka sqaruar ministri Hekuran Murati.

Deklarata e Muratit:

Do të rriten pensionet familjare për familjet e dëshmorëve të UÇK-së, rritja do të jetë 20%, familjet që kanë 2 apo më shumë dëshmorë, rritja do të jetë përtej 20%.

Familja me një të zhdukur do të ketë rritje 20%, familjet me 2 apo më tepër, do të jetë përtej 20%.

Ngjashëm edhe pensionet invalidore, do të rriten të gjitha kategoritë për 20%. Shtesat për ndihmë e përkujdese, kujdestari do të ketë rritje prej 20%.

Edhe pensionet familjare pas vdekjes së invalidit, 20% për të gjitha kategoritë.

Familja me një viktimë civile rritja është 20%, te familjet me më shumë, rritja shkon edhe më tej.

Rritje do të kenë edhe veteranët dhe viktimat e dhunës seksuale.

