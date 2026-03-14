Rikthehet Superliga, kryederbi luhet në Suharekë

uperliga e Kosovës në futboll, rikthehet sot dhe nesër me ndeshjet e xhiros së 24-të, ku pritet të zhvillohen disa përballje interesante në garën për pikë të rëndësishme.
Kryendeshja e kësaj xhiro do të luhet në Suharekë, ku përballen dy rivalët për titull, Ballkani dhe Drita, në një duel që mund të ketë ndikim të madh në garën për kreun e tabelës.
Kjo xhiro nis sot pasdite me tri takime interesante. Gjilani do të përballet me Drenicën, me synimin për të vazhduar serinë pozitive të rezultateve. Ndërkohë, në Prishtinë zhvillohet derbi lokal mes Prishtina dhe Prishtina e Re, ndërsa Malisheva pret në shtëpi Ferizaj.
Dy ndeshjet e fundit të kësaj xhiroje luhen nesër. Krahas sfidës së madhe mes Ballkanit dhe Dritës, Dukagjini do të jetë nikoqir i Llapi.
Të gjitha ndeshjet e xhiros së 24-të të Superligës fillojnë në orën 13:00.
Marketing
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren