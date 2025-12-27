2.8 C
Prizren
E shtunë, 27 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

By admin

Disa persona janë përfshirë në një rrahje fizike dje në fshatin Atmaxhë të Prizrenit.

“Policia ka pranuar njoftim se në këtë lokacion po zhvillohej një rrahje . Njësitë patrulluese kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë identifikuar dhe shoqëruar në stacion policor gjashtë persona të dyshuar”, njofton Policia e Kosovës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Gjatë kontrollit trupor, tek njëra nga të dyshuarat është gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 0.62 gramësh e substancës së dyshuar narkotike të llojit marihuanë.

“Të gjitha palët e përfshira janë intervistuar dhe, pas konsultimit me Prokurorin e Shtetit, rasti është iniciuar për veprat penale: “Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje”, “Sulm”, “Posedim i paautorizuar i substancave narkotike, psikotrope ose analoge”, “Asgjësim apo dëmtim i pasurisë” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm””.

Express Kredi nga BiCredit

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, katër persona të dyshuar janë ndaluar për 48 orë, ndërsa njëra prej tyre është shtetase e Malit të Zi.

Rasti është proceduar për hetime të mëtejme nga organet kompetente./Sinjali

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Më Shumë

Fokus

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Fshati Ratkoc i Rahovecit është tronditur mëngjesin e sotëm nga një person i cili ka djegur një autoambulancë dhe ka tentuar t’u vë zjarrin...
Fokus

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me një rast të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në fshatin Reçan të Prizrenit. Ngjarja ka ndodhur në...

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Dragashi ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike, përjashtim nata e ndërrimit të viteve

Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

Një person arratiset përkohësisht nga dhomat e ndalimit në Rahovec

Kampionët bindës në Rahovec

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Policia në Prizren gëzon fëmijët me dhurata për festat e fundvitit

Simir Krasniqi zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne