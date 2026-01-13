Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar sot për një tjetër emërim në kuadër të Ekzekutivit .
Ai ka bërë të ditur se Samra Ilijazi është emëruar në pozitën e Drejtoreshës së Inspektorateve.
Totaj ka theksuar se ky emërim është pjesë e ciklit të plotësimit të strukturave drejtuese të komunës.
“Kam emëruar Samra Ilijazin në pozitën e Drejtoreshës së Inspektorateve, derisa cikli i emërimeve për kompletimin e Ekzekutivit pritet të përmbyllet së shpejti, me qëllim që të vazhdojmë me angazhim, profesionalizëm dhe përkushtim në realizimin e punëve për Prizrenin”, ka deklaruar Totaj.
Sipas tij, kompletimi i Ekzekutivit do t’i hapë rrugë intensifikimit të punës në sektorë të ndryshëm të administratës komunale, në funksion të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit.PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren