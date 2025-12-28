3.3 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

By admin

Një person është shoqëruar në stacion policor nën dyshimin për fotografim të votës.

Rasti ka ndodhur në fshatin Gelanc të Suharekës.

Lidhur me procedimin e këtij rasti, ju informojmë pas përfundimit të intervistimit të të dyshuarit.

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë
Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

