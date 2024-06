Shorti i vështirë për Llapin në Ligën e Evropës

Nënkampioni i Kosovës, Llapi e ka mësuar kundërshtarin e parë në kualifikimet e Ligës së Evropës. Skuadra e drejtuar do të përballet me skuadrën polake, Wisla Krakow.

Takimi i parë do të luhet në Kosovë, derisa i kthimit do të zhvillohet në Poloni. Ndeshja e parë mes dy ekipeve do të luhet më 11 korrik, derisa ajo e dyta më 18 korrik. Fituesi i përballjes luan në rrethin e dytë kualifikues të këtij kompeticioni.

