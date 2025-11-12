9 C
Prizren
E mërkurë, 12 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash

By admin
Komuna e Dragashit. Dragash. 26.05.15, Photo: Atdhe Mulla

Për shkak të interesimit të madh të studentëve, Drejtoria për Arsim në Komunën e Dragashit ka njoftuar se është shtyrë afati për aplikim për bursa studentore.

Sipas njoftimit të drejtorisë, vendimi është marrë pas numrit të lartë të aplikimeve dhe kërkesave të pranuara gjatë ditëve të fundit, me qëllim që t’u mundësohet të gjithë studentëve të komunës të përfitojnë nga kjo mundësi.

“Afati i ri për aplikim është caktuar deri të premten, më datën 14 nëntor 2025. Ftojmë të gjithë studentët e komunës sonë që ende nuk kanë aplikuar, të shfrytëzojnë këtë mundësi për të dorëzuar dokumentacionin brenda afatit të zgjatur” thuhet në njoftimin e Drejtorisë për Arsim.

Ky program i bursave ka për qëllim mbështetjen e studentëve të Komunës së Dragashit në vijimin e studimeve universitare dhe përmirësimin e mundësive të tyre akademike.

Drejtoria për Arsim ka theksuar se përzgjedhja e përfituesve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara në konkursin publik.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Të enjten organizohet edicioni i tretë i ‘Darkës së Bereqetit’ në Gjonaj të Hasit
Next article
Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

Më Shumë

Lajme

Ish-deputetja Mubera Mustafa: Edhe pse jam veterane e LDK-së, e votoj Shaqir Totajn – për arsye të qarta dhe të sinqerta

Në një deklaratë publike gjatë një takimi elektoral në Prizren, ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, Mybera Mustafa, ka shprehur publikisht mbështetjen e saj për...
Fokus

Kapet me thikë një nxënës në Prizren

Policia ka njoftuar se një nxënës në Prizren është raportuar për armëmbajtje pa leje. Tek nxënësi është gjetur një thikë. Ai është intervistuar në prani të...

Totaj: Hasjanët dhe furraxhitë janë krenaria e Prizrenit – me punë dhe dinjitet do t’i japim përgjigjen më të mirë

Derbi i madh në Prizren: Bashkimi synon fitoren e pestë ndaj Yllit

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

Zafir Berisha uron Shaqir Totajn për rizgjedhjen kryetar i Prizrenit

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Nderim për Prof. Dr. Faton Kabashin

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Organizohet ngjarja “Aplikim për skema të granteve dhe hapja e biznesit” në Dragash

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne