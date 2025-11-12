9 C
Prizren
E mërkurë, 12 Nëntor, 2025
Fokus

Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

By admin

 

Sipas njoftimit të familjarëve të të ndjerit, varrimi do të bëhet në varrezat te transiti Suharekë, me fillim të orës 14:00.

Për aksidentin me fatalitet policia u deklarua gjatë së martës  se i njëjti ndodhi pas mesnatës të së hënës, në dalje të autostradës.

Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash

Fokus

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Prizrenin, Zafir Berisha, ka bërë një thirrje publike drejtuar qytetarëve të Prizrenit për të mbështetur kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje,...
Sport

Mediat tiranase: Shehi largohet nga Ballkani?!

Trajneri i Ballkanit, Orges Shehi, i ka paraqitur dorëheqjen drejtuesve të klubit suharekas. Ky është lajmi që vjen nga mediat tiranase të afërta me...

Artan Abrashi ushtron të drejtën e votës në Prizren

Numër i ulët i votuesve në Prizren

“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Ben Blushi zbulon emrin e romanit të ri

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Të enjten organizohet edicioni i tretë i ‘Darkës së Bereqetit’ në Gjonaj të Hasit

Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

Hapet konkursi letrar “Sulejman Krasniqi”

Komuna e Prizrenit vazhdon afatin për aplikim për projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Arsi Bako fiton edicionin e tretë të Festivalit të Këngës

