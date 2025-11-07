“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, thotë se është kërcënuar.
Muharremaj përmes një postimi në rrejtin socia Facebook ka thënë është kërcënuar me shprehjet “Sytë ja shpofsha”, teksa ka postuar fotografitë ku ai është krahasuar me liderin suprem të Koresë së Veriut, Kim Jong Un.
“Andaj ju ftoj për qetësi dhe vetpërmbajtje. Nuk kemi nevojë ta urrejmë askend, sepse vota në demokraci e përcakton fituesin. Suhareka është model i kulturës dhe tolerancës andaj mos bini në asnjë provokim. Natyrisht kërkoj nga organet e rendit ta hetojnë rastin. ” deklaroi mes të tjerash ai.
