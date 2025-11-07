10.4 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

By admin

Kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili po synon edhe katër vjet në krye të komunës, u shpreh i bindur që do të dalë fitues më 9 nëntor.

Përmes një postimi në Facebook, Totaj falënderoi Prizrenin për dashurinë dhe energjinë, transmeton Klankosova.tv.

“Fitorja po vjen”, ka shkruar po ashtu ai.

Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin

