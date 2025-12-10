10.3 C
Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Kuvendari i ri i PDK-së, Tefik Tarashaj, ka dhënë sot betimin për herë të parë si anëtar i Kuvendit Komunal të Prizrenit, duke u zotuar për përkushtim dhe transparencë në shërbim të qytetarëve.

Në fjalimin e tij pas betimit, Tarashaj theksoi përgjegjësinë që ka ndaj qytetarëve dhe interesit publik.

“Sot pata nderin të jap betimin për herë të parë si Kuvendar i Komunës së Prizrenit. Ky është një privilegj dhe një përgjegjësi e madhe ndaj jush dhe ndaj qytetit tonë”, shkruan ai.

Tarashaj premton angazhim të palëkundur për zhvillimin e Prizrenit dhe ndihmën për familjet në nevojë:

“Do të jem zëri i qytetarëve – i drejtë, i palëkundur dhe i angazhuar për të mirën e përbashkët, për një Prizren edhe më të zhvilluar. Fjalën e dhënë do ta mbaj: gjatë gjithë mandatit tim katërvjeçar, të gjitha të ardhurat nga angazhimi në Kuvendin Komunal do t’i ndaj me pesë familje në nevojë”.

“Do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim për Prizrenin, së bashku me kryetarin Shaqir Totaj”.

Ai falenderoi qytetarët për besimin e dhënë dhe premtoi se do të punojë me përgjegjësi dhe transparencë gjatë gjithë mandatit.

