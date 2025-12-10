Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

Betimin, ai e bëri në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit Komunal të Prizrenit ku u zotua se do t’i përmbush detyrat për një jetë mëë cilësore për prizrenasit.
“Në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, u betova për mandatin tim të dytë si Kryetar i Komunës së Prizrenit, se do t’i përmbush detyrat dhe do t’i ushtroj kompetencat e mia me nder, besnikëri dhe paanshmëri, me synimin e vetëm për të krijuar kushte për një jetë më të qetë e më cilësore për të gjithë qytetarët tanë”.
“Falënderoj nga zemra të gjithë votuesit për besimin dhe mbështetjen e dhënë. Zotohem se do të shërbej për të gjithë pa dallim, dhe se së bashku do ta bëjmë Prizrenin edhe më funksional, edhe më të bukur, ashtu siç e meriton, përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me qytetarin”, tha Totaj.
Po sot, gjatë kësaj mbledhjeje u betuan edhe asambleistët e rinj.
“I uroj përzemërsisht për mandatin e tyre dhe pres që së bashku të çojmë përpara proceset që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve në mbarë Komunën e Prizrenit”, shkruan Totaj.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren