10.3 C
Prizren
E mërkurë, 10 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

By admin

 

Betimin, ai e bëri në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit Komunal të Prizrenit  ku u zotua se do t’i përmbush detyrat për një jetë mëë cilësore për prizrenasit.

Express Kredi nga BiCredit

“Në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, u betova për mandatin tim të dytë si Kryetar i Komunës së Prizrenit, se do t’i përmbush detyrat dhe do t’i ushtroj kompetencat e mia me nder, besnikëri dhe paanshmëri, me synimin e vetëm për të krijuar kushte për një jetë më të qetë e më cilësore për të gjithë qytetarët tanë”.

“Falënderoj nga zemra të gjithë votuesit për besimin dhe mbështetjen e dhënë. Zotohem se do të shërbej për të gjithë pa dallim, dhe se së bashku do ta bëjmë Prizrenin edhe më funksional, edhe më të bukur, ashtu siç e meriton, përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me qytetarin”, tha Totaj.

Po sot, gjatë kësaj mbledhjeje  u betuan edhe asambleistët e rinj.

“I uroj përzemërsisht për mandatin e tyre dhe pres që së bashku të çojmë përpara proceset që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve në mbarë Komunën e Prizrenit”, shkruan Totaj.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit
Next article
Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

Policia në Prizren  ka iniciuar rast për falsifikim të parasë. Sipas raportit 24 orësh të policisë thuhet se nga 1 qershori deri më 27 nëntor...
Lajme

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

Sot parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3...

Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi

Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Vjedhin pesë trotinetë në vende të ndryshme në Prizren, arrestohen dy persona

Avdyli: Zgjedhjet e 28 dhjetorit erdhën si pasojë e “llugës” politike të opozitës

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Bashkimi pret kampionin Trepçën në Prizren

Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

Rivitalizohet ‘Keji’ në Shatërvan

Po finalizohen punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne