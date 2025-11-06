10.1 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e një qasjeje gjithëpërfshirëse në proceset e vendimmarrjes dhe zhvillimit të qytetit, duke e cilësuar këtë si formulën e suksesit për të ardhmen e Prizrenit.

“Puna jonë gjithëpërfshirëse në Prizren do të shpërblehet me besim dhe votë. Duke e pasë parasysh faktin se ne e kemi një qasje gjithëpërfshirëse, do të kemi mundësi të krijojmë standarde, të ndërtojmë një sistem të vlerave, të kemi më shumë ide, më shumë resurse humane, kapacitete, energji dhe vizion”, ka theksuar Totaj.

Mund të jetë një imazh i ?ngrohës i ujit, makinë kafeje dhe ?teksti që thotë "???? KONKURSPUNE UNE KONKU RS KAM AMARIER E SHANKIST/ E Adresa: Wesley Clark (Ortakoll) tek banesat Adcesnee/Cak.ololoclel e Liburnisë Te interesuarit mund na kontaktojn e ???? +383 44 493 700?"??

Sipas tij, ky kombinim i faktorëve ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e procesit të vendimmarrjes.

“Krejt ky input pastaj ndikon në mënyrë kualitative, me një proces të vendimmarrjes më të mirë,” ka shtuar ai.

Totaj ka nënvizuar se përveç aspektit të cilësisë, Prizreni mbetet shembull i përfshirjes dhe respektimit të diversitetit. “E kemi edhe aspektin gjithëpërfshirës si një qytet me diversitet, si një qytet që nuk e lë anash asnjë komunitet, sado i vogël qoftë ai,” ka theksuar kryetari.

Në përmbyllje, ai ka deklaruar se kjo qasje është baza mbi të cilën ndërtohet jo vetëm fitorja elektorale, por edhe një qeverisje më e mirë.

“Prandaj, kjo formulë është një formulë e suksesit, e cila do të na mundësojë jo veç fitoren, por edhe qeverisjen më të mirë,” ka përfunduar Totaj.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza
Next article
Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Dërgohet pa shenje jete një person në spitalin e Prizrenit

Është dërguar pa shenja jete një person në spitalin e Prizrenit. Policia po e heton këtë rast, derisa sipas mjekur, dyshohet që është vdekje natyrale. "Raportohet...
Lajme

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Një person është arrestuar mbrëmjen e së hënës, pasi i njëjti dyshohet se kishte sulmuar me thikë dy burra në Suharekë. Sipas raportit 24-orësh, viktimat...

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

Drejt përfundimit faza e parë e ujësjellësit për katër fshatra të Prizrenit

OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne