Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me bashkëpunëtorë të tij nga niveli komunal, vizitoi të enjten fabrikën e përpunimit të mishit të pulës “Happy Chicken” në fshatin Korishë – një ndër bizneset më të suksesshme agro-ushqimore në Kosovë.

Ai  u njoh nga afër me proceset teknologjike, kushtet e punës dhe standardet higjieno-sanitare të fabrikës, të cilat i vlerësoi si shembull për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.

“Fabrika ‘Happy Chicken’ përfaqëson një model të shkëlqyer të prodhimit modern dhe të përgjegjshëm. Është inkurajuese të shohësh standarde kaq të larta të higjienës dhe teknologji të avancuar në një ndërmarrje që kontribuon ndjeshëm në ekonominë lokale dhe kombëtare”, u shpreh Totaj.

Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i fabrikës, Naim Ukaj, theksoi se kapaciteti ditor i përpunimit arrin rreth 100 mijë pula, ndërsa aktualisht mbulojnë mbi 50% të tregut kosovar me produkte të mishit të pulës.

“Jemi të përkushtuar për të ruajtur cilësinë, sigurinë ushqimore dhe rritjen e kapaciteteve tona. Objektivi ynë është jo vetëm mbulimi i tregut vendor, por edhe zgjerimi drejt tregjeve ndërkombëtare”, tha Ukaj.

Fabrika “Happy Chicken” është një ndër investimet më domethënëse në sektorin agro-industrial në rajon, dhe vlerësohet për ndikimin e saj në punësim dhe zhvillim rural. Vizita e autoriteteve komunale konfirmon përkushtimin për të mbështetur bizneset vendore që operojnë me standarde të larta profesionale.

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

