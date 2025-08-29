29.9 C
Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

By admin

Një rast grabitjeje ka ndodhur mbrëmë në Prizren, ku një person i maskuar ka hyrë me forcë në një shtëpi dhe ka sulmuar fizikisht pronarin e saj.

Burime të Gazetës Sinjali bëjnë të ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30, në fshatin Romajë.

Viktima, S. D. rreth 67-vjeçar, ka deklaruar se pasi ishte futur në shtëpi kishte dëgjuar zhurmë dhe ishte ballafaquar me një person të panjohur, i cili kishte fytyrën e mbuluar me maskë.

 

 

Pas një përleshjeje fizike, i dyshuari ka arritur të largohet në drejtim të panjohur, duke i marrë viktimës një orë dore dhe një unazë.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e hetimeve dhe forenzika, ndërsa me urdhër të Prokurorit, rasti është cilësuar si “Grabitje”. Hetimet rajonale po merren me rastin, i cili mbetet nën hetim.

